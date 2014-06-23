ГПУ ознайомить бійців «Беркута», підозрюваних у вбивствах на Майдані, з доказами їх вини у липні

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

«Генеральна прокуратура України завершує досудове розслідування щодо перших трьох співробітників роти спецпризначення «Беркут» МВС України, причетних до розстрілу учасників мирних акцій протесту на Майдані Незалежності в Києві 18-20 лютого поточного року», - заявив генеральний прокурор України Віталій Ярема за підсумками Дня відкритих дверей у Головному слідчому управлінні ГПУ, організованого спеціально для родичів загиблих із «Небесної сотні».Читайте такожГПУ відтворила схему організації розстрілу Майдану

За словами Яреми, на початку липня планується ознайомити обвинувачених і потерпілих з матеріалами кримінальних проваджень. Для цього Генеральна прокуратура підготувала десятки томів із свідченнями та іншими даними слідчих (розшукових) дій, на основі яких в кінцевій редакції було сформульовано підозру у перевищенні влади, скоєнні навмисних вбивств та замахів на вбивства при обтяжуючих обставинах.

На день відкритих дверей в Головному слідчому управлінні Генпрокуратури прийшли близько 200 потерпілих під час масових вбивств, йдеться в повідомленні.

Постраждалі отримали можливість детально ознайомитися з зібраними матеріалами. Було розпочато процедуру повернення речей загиблих їхнім близьким та рідним.

Як заявив Ярема: «Встановити істину і притягнути всіх винних у скоєнні злочинів на Майдані залишається нашим головним пріоритетом».

Згодом обвинувачувальні акти будуть представлені на розгляд суду, за підсумками якого суд присяжних зможе неупереджено визначити міру вини за масові вбивства на Майдані і покарання – аж до пожиттєвого ув’язнення.Читайте такожГенпрокуратура не має прямих доказів причетності ФСБ до розстрілу Майдану

Як повідомляв УНІАН, після відмови України від підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом у листопаді 2013 року на центральних вулицях Києва та інших міст України почалися масові акції протесту. Подальша ескалація протистояння призвела до вимог відставки уряду й президента країни, а також до зіткнень протестувальників зі співробітниками правоохоронних органів. У лютому цього року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули більш як сто осіб, сотні було поранено, найбільше з яких - 20 лютого, коли було найінтенсивніше застосування вогнепальної зброї. Повідомлялося, що більшість людей загинули від куль снайперів, котрі влучали демонстрантам в голову, серце та шию.

У квітні в ГПУ повідомили, що наказ про застосування зброї до мітингувальників у центрі Києва 20 лютого видавав екс-президент Янукович через свою Адміністрацію, МВС та СБУ.

21 березня в.о. генпрокурора Олег Махніцький заявив, що Генпрокуратура встановила імена снайперів, які стріляли у демонстрантів на вулиці Інститутській.