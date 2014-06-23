На сьогодні немає інформації про те, що хтось із бойовиків склав зброю - речник АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Владислав Селезньов під час прес-конференції в Києві.

«Дії сил АТО, які проводять ряд операцій у визначених районах, спонукають бойовиків складати зброю», - зазначив він.

Проте, за словами Селезньова, «треба розуміти, що існують певні протиріччя між бойовиками, тому мова про те, що хтось з бойовиків склав зброю та здався в полон, може бути після того, як ці факти будуть зафіксовані та ці особи, які виявили бажання скласти зброю, будуть перебувати на території, яка підконтрольна силам АТО».

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«На сьогоднішній день немає такої інформації (що бойовики склали зброю та здалися в полон - УНІАН)», - заявив речник АТО.

Як повідомлялося, мирний план президента Петра Порошенко із врегулювання ситуації на сході передбачає, зокрема, звільнення від кримінальної відповідальності тих, хто склав зброю і не здійснив тяжких злочинів.

Раніше Порошенко віддав наказ про призупинення бойових дій на сході України. Перемир'я в зоні АТО почалося з 22:00 20 червня і триватиме до 10:00 27 червня.