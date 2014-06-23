Астахов: терористи намагаються знищити командування Держприкордонслужби

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-секретар голови Держприкордонслужби Сергій Астахов. "Здійснюються цілеспрямовані спроби знищення не просто групи, а її управлінської ланки", - сказав він.

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Як зазначив Сергій Астахов, прикордонники регулярно фіксують у прикордонній зоні наявність російських розвідувально-диверсійних груп. За його словами, була зроблена спроба знищення тактичної групи "Кордон", в якій працював голова Держприкордонслужби. Як сказав Сергій Астахов, минулого тижня управлінській ланці цієї групи спочатку заглушили всі канали зв'язку, а потім провели масований мінометний обстріл з відстані 3-5 км, в результаті чого по підрозділу було випущено 160 мінометних мін, в результаті чого поранення отримали понад 30 прикордонників і десантників. За словами прес-секретаря голови Держприкордонслужби, уникнути масштабних жертв вдалося лише завдяки раніше підготовленим інженерним спорудам.

“Група перебазувалася, але через добу ситуація фактично повторюється. Звідки у нападників така інформація? Напевно, тому, що після завершення в Росії одних військових навчань, а потім початку інших розвідувальні підрозділи радіоперехоплення і радіозахисту як діяли, так і діютьв українській прикордонній зоні", - сказав Сергій Астахов.