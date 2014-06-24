Шахтарі вважають, що терористи обстрілюють шахти на замовлення Ахметова - правозахисниця

Про це пише правозахисниця зі Свердловська Олена Степова.

"О 10 -00 терористи, виставивши мінометні розрахунки в житлових кварталах м. Червонопартизанськ, сел. Панченково почали обстріл російського кордону і шахти Червоний Партизан, сил АТО", - повідомила вона в Facebook.

При цьому, як пише Степова, "чомусь особливо ціляться в шахту".

"Схоже, терористи просто допомагають Ахметову розбомбити шахти і закрити їх, щоб не платити шахтарям, не виконувати соцпакет при закритті та звільнення", - вважає вона.

Читайте такожВ Торезі бойовики викрали зі складу шахти майже 100 кг вибухівки, електродетонаториЗа даними Степової, шахтарям пропонують працевлаштування на підприємствах ТОВ ДТЕК Ахметова в Росію, де, як вони кажуть, в рази менше зарплата і ставляться до них, як до худоби, там немає профспілки і соцпакету".

"Ахметову глибокі (1200 м) шахти без держдотацій не потрібні, а красти з бюджету, він розуміє, що йому більше ніхто не дасть. Ось і терористи, виконуючи його замовлення, обстрілюють шахти, накликають вогонь на мирні житлові квартали. Це одна з версій, яку озвучили мені гірники. Так, і шахтарям кажуть, що стріляє нацгвардія", - пише Степова.