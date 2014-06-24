У Донецьку бандити напали на конвой, що супроводжував ув'язнених у СІЗО

Про це повідомляє прес-служба Донецького ГУМВС України в Донецькій області.

Під загрозою застосування зброї невідомі викрали з автобуса двох слідчо-заарештованих, обвинувачених за ч.3 ст.289 ч.2 ст.146 та ч.2 ст.187 і ч.2 ст.357 КК України, тобто за незаконне заволодіння транспортним засобом із застосуванням насильства, викрадення людини, розбійний напад і викрадення документів.

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Внаслідок нападу співробітники конвою не постраждали, спеціальний автомобіль не пошкоджений, табельну зброю не викрадено. Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст393 КК України (втеча з-під варти). Санкція статті - до 8 років позбавлення волі.