ЗМІ: Конституційний Суд може зупинити процес люстрації суддів

Конституційний Суд може зупинити процес люстрації суддів, якого вимагала громадськість.

За інформацією джерел Української правди, цього тижня КС має розпочати розгляд подання 76 депутатів щодо неконституційності закону "Про відновлення довіри до судової влади в Україні".

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Серед ініціаторів цього подання – головним чином представники фракцій Партії регіонів та Компартії (Дмитро Шпенов, Сергій Ківалов, Михайло Чечетов, Володимир Олійник, Петро Симоненко та інші).

Про ймовірність того, що КС у нинішньому складі може визнати неконституційним закон про люстрацію суддів, нещодавно заявив голова Ради суддів України Василь Онопенко.

За наявною інформацією, доповідачем у цій справі визначено суддю Олександра Тупицького, якого до складу КС призначив, будучи президентом, Віктор Янукович.

Як відомо, 24 лютого 2014 року Верховна Рада ухвалила постанову №775-VII "Про реагування на факти порушення суддями Конституційного Суду України присяги судді", якою звільнила за порушення присяги суддів КС Анатолія Головіна, Михайла Колоса, Марію Маркуш, В’ячеслава Овчаренка та Олександра Пасенюка.

Вказаною постановою парламент також запропонував президенту та з’їзду суддів України звільнити за порушення присяги суддів КС, призначених за їхньою квотою, а саме: Юрія Бауліна, Сергія Вдовіченка, Василя Бринцева, Михайла Гультая, Михайла Запорожця, Олега Сергейчука, Наталю Шапталу.

Підставою для звільнення вказаних суддів КС парламент визнав ухвалення ними з порушенням закону та свого обов’язку низки резонансних рішень у період правління Януковича – зокрема, у так званій справі про парламентських "тушок", а також справі про повернення Конституції 1996 року.

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Однак делегати з’їзду суддів України, який пройшов в Києві 19-20 червня, відмовилися включати у його порядок денний питання про звільнення "своїх" суддів КС за порушення присяги.

Не відомим є результат розгляду цього питання й новим президентом стосовно суддів КС, призначених за президентською квотою (Баулін і Вдовіченко).

Нещодавно Вищий адміністративний суд уже визнав незаконним звільнення двох суддів КС Пасенюка та Овчаренка за порушення присяги.