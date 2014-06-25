На Луганщині бойовики з мінометів обстріляли два блокпости українських військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру РНБО Володимир Чеповий.

За його словами, обстріл вівся з 4-ї до 6-ї години ранку. Втрат українських військових немає.

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Також Чеповий зазначив, що з моменту оголошення президентом України перемир'я терористи понад 40 разів відкривали вогонь в напрямку місць дислокації українських військових, залучених до антитерористичної операції.

Водночас речник інформаційного центру РНБО заперечив інформацію про появу у бойовиків додаткової бронетехніки.

“Є інформація, що кордон техніка не перетинала ніяка. За попередньою інформацією, це та сама техніка, яка вже знаходиться і вона їздить по містах для, так би мовити, підйому бойового духу терористів, що у них начебто багато бронетехніки”, - сказав Чеповий.