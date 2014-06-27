Поблизу адміністративного кордону з Херсонською областю збільшується кількість ЗС Росії
14:17, 27 червня 2014Політика
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Поблизу адміністративного кордону з Херсонською областю збройні сили РФ зосереджують сили та засоби.
Біля адміністративної межі з Херсонською областю збільшується кількість ЗС Росії
Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, вчора близько 23.30 на Арабатську стрілку до блокпосту ЗС РФ в районі газорозподільної станції прибули 2 БТР, 2 БМП, 1 «УАЗ», паливозаправник, 10 вантажних автомобілів з 4 гарматами ЗС РФ.Читайте такожРада Федерації скасувала дозвіл Путіну використовувати армію на території України
Відповідно, Азово-Чорноморське регіональне управління Держприкордонслужби також провело передислокацію сил та засобів в даному районі.
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