Поблизу адміністративного кордону з Херсонською областю збільшується кількість ЗС Росії

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, вчора близько 23.30 на Арабатську стрілку до блокпосту ЗС РФ в районі газорозподільної станції прибули 2 БТР, 2 БМП, 1 «УАЗ», паливозаправник, 10 вантажних автомобілів з 4 гарматами ЗС РФ.Читайте такожРада Федерації скасувала дозвіл Путіну використовувати армію на території України

Відповідно, Азово-Чорноморське регіональне управління Держприкордонслужби також провело передислокацію сил та засобів в даному районі.