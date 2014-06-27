Під Слов'янськом сьогодні загинуло двоє військових з Житомирщини, троє поранені

Про це УНІАН повідомили у Житомирській облдержадміністрації.

Згідно повідомлення, загинув Максим Добрянський 1988-го року народження з Коростишева Житомирської області - неодружений, та контрактник Ігор Ващук 1994-го року народження, неодружений, родом з міста Овруч Житомирської області. Обоє загиблих служили у 95-й окремій аеромобільній бригаді, що дислокується на Житомирщині.

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Також зазначається, що троє вояків з Житомирщини сьогодні отримали поранення в боях на сході України в рамках АТО.

Хто саме з вояків отримав поранення, зараз уточнюється.

Таким чином під час АТО на сході України вже загинуло 19 військових з Житомирщини.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Житомирській області попрощалися із уродженцем села Мовчанівка Ружинського району 20-річним контрактником Віталієм Циборою, який загинув 24 червня під час АТО на сході України.

Контрактник Цибора ніс службу за контрактом в окремій механізованій бригаді на сході України.

Він був 17-тим військовим з Житомирщини, який загинув під час АТО.