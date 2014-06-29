У Донецьку терористи захопили сайт обласної організації журналістів та розміщують новини

Бойовики терористичної організації «Донецька народна республіка» захопили сайт Донецької обласної спілки журналістів НСЖУ та самовільно розміщують на ньому свою інформацію.

Про це повідомляють "Новини Донбасу" з посиланням на прес-службу ДОО НСЖУ.

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«Будь-яка інформація, розміщена на профільному сайті ДонСЖУ після 28 червня 2014 року, не є офіційною Донецької обласної спілки журналістів України», - йдеться в повідомленні.