У Донецьку терористи захопили сайт обласної організації журналістів та розміщують новини
18:55, 29 червня 2014Політика
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Будь-яка інформація, розміщена на профільному сайті ДонСЖУ після 28 червня 2014 року, не є офіційною.
Прінтскрін головної сторінки захопленого сайту
Бойовики терористичної організації «Донецька народна республіка» захопили сайт Донецької обласної спілки журналістів НСЖУ та самовільно розміщують на ньому свою інформацію.
Про це повідомляють "Новини Донбасу" з посиланням на прес-службу ДОО НСЖУ.
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«Будь-яка інформація, розміщена на профільному сайті ДонСЖУ після 28 червня 2014 року, не є офіційною Донецької обласної спілки журналістів України», - йдеться в повідомленні.
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