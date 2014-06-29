Українські військові відбили артобстріл гори Карачун

Сьогодні був найжорстокіший та наймасованіший обстріл гори Карачун за весь час.

Про це пише журналіст Роман Бочкала на своїй сторінці в Facebook.

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"Терористи почали лупити з мінометів об 11 ранку. Наші артилеристи тут же відповіли. В такі моменти треба йти в укриття, але вони відкрили вогонь у відповідь. Зав'язалася артилерійська дуель. В результаті, через півгодини після початку обстрілу, вогонь сепаров вдалося придушити своїм вогнем. Таке ось перемир'я...", - пише журналіст.

Також Бочкала підкреслив, що поранені двоє військових - важка контузія.