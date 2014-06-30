ОБСЄ просить розслідувати загибель російського оператора

Про це повідомляє власний кореспондент агентства УНІАН.

”Представники ЗМІ платять високу ціну. Я повністю розумію складність ситуації в Україні і той факт, що національні органи влади не контролюють частину території у східній частині країни, але ще раз закликаю всі сторони цього конфлікту поважати свободу ЗМІ та утримуватися від будь-якого насильства щодо представників ЗМІ”, - написала вона українському президентові.

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Міятович відзначила, що зі смертю російського оператора кількість загиблих представників ЗМІ зросла до п`яти.

”Я закликаю владу оперативно і ретельно розслідувати обставини смерті Кляна та інші смертоносні напади на журналістів і притягнути винних до відповідальності,” - закликала вона.