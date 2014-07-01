Пентагон: Росія веде війну з Україною

Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на заяву командувача силами НАТО в Європі Філіпа Брідлава.

За його словами, у світлі агресивної поведінки Росії в Україні НАТО готове захищати своїх європейських партнерів.

При цьому генерал практично визнав, що саме Росія не тільки підтримує сепаратистів, але і за допомогою своїх військових воює в Україні.

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"Факти говорять самі за себе - ми чуємо хорошу риторику про перемир'я, але ми спостерігаємо продовження конфлікту, підтримки конфлікту зі сходу через кордон. І поки ми не побачимо зміни ситуації на місці, ми повинні бути дуже уважними", - зазначив Бридлав.

Також він заявив, що зараз США спостерігають на східних кордонах "більше 7 батальйонів російських військовослужбовців, і велика кількість малих оперативних груп, і це не допомагає вирішенню ситуації".