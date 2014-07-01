В окупованому Криму видають по 12 з половиною тисяч паспортів РФ за день - ЗМІ
11:35, 01 липня 2014Політика
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На сьогоднішній день близько мільйона кримчан вже отримали російські паспорти.
Росія активно забезпечує кримчан своїми паспортами / thekievtimes.com
Про це заявив перший віце-прем'єр невизнаного уряду півострова Михайло Шеремет.
«На сьогоднішній день видано 922 тисячі паспортів. Середньодобова видача становить 12 598 паспортів Російської Федерації», - цитує Шеремета "Сегодня".
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У свою чергу глава невизнаного уряду Сергій Аксьонов підкреслив, що влада готова надати Федеральній міграційній службі РФ допомогу для видачі паспортів жителям Криму.
«Всі кримчани повинні отримати паспорт Російської Федерації в найближчі терміни», - заявив Аксьонов.
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