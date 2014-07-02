Пан Гі Мун засмучений відновленням вогню в Україні

01:45, 02 липня 2014
Політика
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Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун висловлює жаль з приводу відновлення вогню на сході України.

Пан Гі Мун Фото УНІАН

Про це заявив його представник Стефан Дюжаррік, повідомляє BBC Україна

"Генсек із занепокоєнням стежить за повідомленнями про відновлення сутичок на сході України і вкрай засмучений тим, що оголошений президентом України Петром Порошенко режим одностороннього припинення вогню так і не поклав край насильству", - сказав він на брифінгу в Нью-Йорку.

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Пан Гі Мун знову закликав усі сторони протистояння в Україні домагатися справжнього припинення вогню.

Окрім того, лідер ООН рішуче "засудив триваючі незаконні насильницькі дії з боку озброєних груп".

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