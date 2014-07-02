Пан Гі Мун засмучений відновленням вогню в Україні
01:45, 02 липня 2014Політика
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Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун висловлює жаль з приводу відновлення вогню на сході України.
Пан Гі Мун висловлює жаль з приводу відновлення вогню на Донбасі Фото УНІАН
Про це заявив його представник Стефан Дюжаррік, повідомляє BBC Україна
"Генсек із занепокоєнням стежить за повідомленнями про відновлення сутичок на сході України і вкрай засмучений тим, що оголошений президентом України Петром Порошенко режим одностороннього припинення вогню так і не поклав край насильству", - сказав він на брифінгу в Нью-Йорку.
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Пан Гі Мун знову закликав усі сторони протистояння в Україні домагатися справжнього припинення вогню.
Окрім того, лідер ООН рішуче "засудив триваючі незаконні насильницькі дії з боку озброєних груп".
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