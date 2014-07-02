Прикордонники продовжують брати під контроль проблемні ділянки кордону - РНБО
13:59, 02 липня 2014Політика
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Прикордонники продовжують брати під контроль і організовувати охорону проблемних ділянок на кордоні з РФ в Луганській і Донецькій областях.
Прикордонники відновлюють контроль над кордоном / dpsu.gov.ua
Як передає кореспондент УНІАН, про це речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко повідомив на брифінгу.
«Прикордонні підрозділи продовжують поступово брати під контроль та організовувати охорону проблемних ділянок у прикордонних районах Луганської та Донецької областей», - зазначив він.
«Сили та засоби прикордонних секторів закріпилися на визначених вогневих позиціях, де здійснюють бойове чергування в повному обсязі», - зауважив Лисенко.
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Також речник РНБО повідомив, що «протягом доби проводилися заходи з інженерного облаштування опорних пунктів та контрольних постів».
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