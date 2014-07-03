Порошенко доручив Гелетею і Литвину доповісти про ситуацію щодо забезпечення військ

Як повідомляє прес-служба президента, таке доручення глава держави дав сьогодні на нараді з керівниками силових структур.

Під час наради Порошенко привітав Гелетея з призначенням на посаду міністра оборони.

Також президент представив керівникам силових структур першого заступника глави Адміністрації президента України Юрія Косюка.

«Я вважаю його найкращим менеджером, який має достатньо жорсткий стиль управління. Він має якісно покращити ситуацію з наведенням порядку в системі тилу, забезпечення логістики, тендерних процедур», - підкреслив президент.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 липня, Верховна Рада проголосувала за призначення Гелетея на посаду міністра оборони України.

Також сьогодні президент призначив першим заступником глави АП Косюка.

Раніше Порошенко заявляв, що Косюк на посаді першого заступника глави Адміністрації президента координуватиме роботу силового блоку.