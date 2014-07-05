Терористи готують провокації в Луганську - ОДА
14:29, 05 липня 2014Політика
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У центрі Луганська формується колона техніки бойовиків ЛНР, яка використовує українську символіку
REUTERS
Виконуюча обов'язки голови Луганської облдержадміністрації Ірина Верігіна заявила про підготовку терористами провокації в Луганську.
Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.
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«Термінова інформація! Готується чергова провокація. У центрі Луганська формується колона техніки бойовиків ЛНР, яка використовує українську символіку. На кожній машині українські прапори і поруч з ними телеоператори РФ», - повідомила Верігіна.
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