Терористи готують провокації в Луганську - ОДА

Виконуюча обов'язки голови Луганської облдержадміністрації Ірина Верігіна заявила про підготовку терористами провокації в Луганську.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

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«Термінова інформація! Готується чергова провокація. У центрі Луганська формується колона техніки бойовиків ЛНР, яка використовує українську символіку. На кожній машині українські прапори і поруч з ними телеоператори РФ», - повідомила Верігіна.