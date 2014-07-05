Вселенський патріарх Варфоломій висловив співчуття українцям з приводу смерті митрополита Володимира

Як повідомляє прес-служба глави держави, вселенський патріарх висловив співчуття під час телефонної розмови з Порошенком.

«Ваші побажання та молитви, особливо у складні часи, які переживає сьогодні Україна, є великою духовною підтримкою. Митрополит Володимир був близькою мені людиною, і для мене особисто це дуже трагічна подія”, - підкреслив Порошенко.Читайте такожПрезидент впевнений, що Господь забрав предстоятеля УПЦ, щоб помістити його душу серед праведників

Вселенський патріарх Варфоломій побажав мудрості і сил українському народу і Порошенку, щоб подолати виклики, перед якими постала сьогодні Україна.

Як повідомляв УНІАН,сьогодні вранці у Києві на 79-му році життя помер предстоятель УПЦ МП Володимир (Сабодан). Він проходив лікування в одній з київських клінік.Читайте такожПорошенко попрощався з митрополитом Володимиром у Києво-Печерській Лаврі

Тіло митрополита Володимира сьогодні о 16.45 буде перенесено в Успенський собор Києво-Печерської Лаври, де всі бажаючі зможуть з ним попрощатися.