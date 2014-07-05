Гелетей і Муженко нагородили офіцерів за звільнення від бойовиків селища Миколаївка

Як повідомили УНІАН в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України, церемонія нагородження відбулась в таборі АТО.

Офіцери отримали достроково військові звання та нагороди.

Як повідомляв УНІАН, учора сили АТО звільнили від бойовиків селище Миколаївка поблизу Слов’янська Донецької області.Читайте такожУ Миколаївці сили АТО звільнили понад сотню заручників, які кілька діб сиділи в підвалі

Операція, в якій були задіяні бійці Збройних сил, Національної гвардії, батальйону «Київ-1» та спецпризначенці, проходила під керівництвом Муженка.

В ході операції у полон було захоплено більш як 50 бойовиків, серед яких є громадяни Росії, на чолі з лідером на прізвисько «Скорпіон».

Також було звільнено 150 жінок та дітей, які понад дві доби знаходились у підвалі Будинку культури Миколаївки та яких бойовики збиралися використати в якості живого щита.