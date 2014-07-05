СБУ затримала двох росіян та білоруса, які фінансували одеський «антимайдан» і готували масові акції

Як повідомляє прес-центр СБУ, встановлено, що вказані особи прибули до Одеси наприкінці червня ц.р. для виконання спецзавдання російської розвідки – розгорнути широку роботу з організації акцій протесту з метою дестабілізації соціально-політичної ситуації в усьому регіоні.

Використовуючи тактику розповсюдження чуток та дезінформації, спекулюючи невдоволенням частки громадян соціально-побутовими проблемами, російські агенти через контакти з місцевими сепаратистами готували групи радикально налаштованих громадян для проведення акцій, виготовляли та розповсюджували агітки із закликами виходити на мітинги, підбурювали населення до масових безпорядків.Читайте такожСБУ затримала двох озброєних росіян і білоруса, які прямували в Донецьк на допомогу сепаратистам

Шляхом підкупу «кишенькових ЗМІ» зловмисники поширювали «панічні настрої» через проплачені стрічки новин, публікації у пресі, сюжети на телебаченні. Після кожної проведеної акції зловмисники повинні були надсилати своїм іноземним кураторам фотозвіти.

З’ясовано також, що саме ці «гастролери» за вказівкою іноземної сторони здійснювали фінансування так званого «антимайдану» на Куликовому полі Одеси.