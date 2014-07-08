Президент затвердив плани визволення Луганська та Донецька — Коваль
У Збройних сил України та Національної гвардії є затверджений президентом Петром Порошенком план звільнення Донецька та Луганська від терористів.
Про це в ефірі 5 каналу повідомив заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України Михайло Коваль, пише Gazeta.ua.
"Порошенко затвердив плани визволення Луганська та Донецька", - сказав Коваль.
Крім того, за його словами, глава держави підтримав план очищення всього Донбасу від бойовиків.
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"Верховний головнокомандувач Петро Порошенко затвердив план, який повністю передбачає всі етапи визволення нашої землі від тих людей, які там дестабілізують обстановку", - наголосив представник РНБО.
Коваль також розповів, що на кордоні з Україною зосередились російські батальйонні тактичні групи, які займаються прикриттям державного кордону Росії.
"Вони перейшли до оборони своєї ділянки кордону з Україною та стримування від проникнення на територію Росії всіх терористичних угруповань", - наголосив він.
За словами Коваля, у російських військових є "елементи ударних угруповань".