Працівники курортної сфери пікетують Мінсоцполітики

Уже понад півроку до санаторіїв не доходять гроші, які виділяються державою на зарплати працівників санаторіїв, на оздоровчі потреби людей, які тимчасово втратили працездатність, учасників бойових дій і постраждалих в зоні АТО.

На сьогоднішній день борг за курортно-санаторними послугами, якими користуються застраховані особи, складає більше 300 мільйонів гривень. Ці гроші виділяються державою, а до кінцевого отримувача не доходять.

Учасник акції, головний лікар санаторію «Україна» (курорт Ворзель) Липовецький Андрій Микитович, розповів, що конкретно його підприємству Мінсоцполітики заборгувало більше 6 мільйонів гривень. «Після того, як ми провели нашу першу вимушену акцію 27 червня з перекриття траси, чиновники звернули на нас увагу, і виплатили нам малу частину заборгованості - трохи більше мільйона гривень. Це означає, що гроші десь є, але з якихось причин з січня місяця вони до нас не доходять. Нічим платити зарплати працівникам і нема за що лікувати хворих, а вони у нас дуже важкі» - розповідає головний лікар санаторію.

«У нашому санаторії понад 200 працівників. Для більшості з них зарплата є єдиним джерелом доходу в сім'ї. А ми не отримуємо зарплату 5-6 місяців. Крім того, багатьом санаторіям просто відключають світло та воду. За несплату. Ми не можемо приймати людей, які потребують нас. Міністерство на наші звернення ніяк не реагує. Ми неодноразово писали листи до міністра Денисової. Але відповіді так і не отримали... » - коментує ситуацію Липовецький.

Учасники акції протесту під Мінсоцполітики розповідають, що ніхто не розуміє, куди йдуть гроші, виділені державою. «До нас і наших санаторіїв вони не доходять» - скаржаться працівники санаторно-оздоровчого закладу.

Працівники санаторію кажуть, що знову будуть йти на крайні заходи - перекривати трасу. «Ми не вимагаємо нічого крім оплати нашої роботи та фінансування догляду за нашими хворими» - констатує головний лікар санаторію «Україна».

300 мільйонів невиплат за курортно - санаторними послугами це тільки частина боргів Мінсоцполітики.

Наростаючі борги з виплат соціально незахищеним категоріям громадян, блокування санаторно - курортного обслуговування, тендерні скандали з закупівлями харчування для дітей-чорнобильців - все це змушує громадян все частіше вимагати прозорості в роботі міністерства.