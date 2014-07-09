СБУ затримала інформатора терористів, який збирався отруїти українських солдат
Сьогодні контррозвідка СБУ у взаємодії з підрозділами Збройних сил під час контролю на блокпосту у Волновасі Донецької області захопила ватажка місцевого осередку так званого «Народного ополчення Донбасу» та інформатора терористів із так званої «ДНР».
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.
Затриманий - громадянин України І., 1981 р.н., уродженець Уфи (РФ), житель Волновахи.
«СБУ встановила, що І. з квітня цього року систематично збирав та надавав терористам інформацію про місця дислокації, переміщення українських частин та підрозділів, задіяних в АТО, та разом зі спільниками готував терористичні акти проти українських силовиків. Затриманий підозрюється у причетності до викрадення депутата Волноваської районної ради Обидченка у червні. І. зізнався, що планував отруїти військовослужбовців ЗСУ, що несуть службу на блокпостах, з метою заволодіння їхньою зброєю», - повідомили у прес-центрі СБУ.
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Розпочато кримінальне провадження. Проводяться допити та інші слідчі дії.