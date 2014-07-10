У районі Луганська десантники знищили угруповання бойовиків та установку БМ-21 "Град"

Про це на своїй сторінці у соцмережі написав прес-офіцер АТО Владислав Селезньов.

Організувавши проведення ефективної операції в районі н.п. Сіверськ, сили АТО продовжують завдавати нищівного удари по позиціях бойовиків, повідомив прес-офіцер. Читайте такожТимчук: терористи з установки "Град" нанесли удар по позиціях сил АТО біля Луганська, постраждалих немає

"Так, сьогодні, українські силовики активними діями в Сіверську відволікали основні сили противника від Луганського аеропорту. Одночасно з цим, силами десантного підрозділу, який дислокується на території луганського аеропорту, була проведена операція зі знищення угруповання бойовиків в районі Луганська. Внаслідок вдало проведеної операції була знищена установка залпового вогню БМ-21 "Град". Українські десантники продовжують виконання операції". - інформує Селезньов.