Студенти Львівської академії мистецтв придбали для військових рації та обмундирування

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної ради, 10 липня студенти Львівської академії мистецтв принесли до Координаційного центру допомоги фронту обласної ради зібрані ними 9 тис. грн для придбання необхідної техніки та речей для військовослужбовців.Читайте такожНа Львівщині чоловік пожертвував на придбання амуніції для військових 60 тисяч гривень

Як зазначила студентка Львівської національної академії мистецтв Ольга Тіводор «ми принесли зібрані гроші, щоб передати їх на потреби армії. Водночас тут ми з’ясували, що саме потрібно військовим, а тому разом з хлопцями, які виїжджають на схід, придбали на них необхідні речі. Розуміємо, що наша допомога – це маленька крапля в морі від реальної потреби. Але ці гроші ми зібрали з вірою в те, що наші військові повернуться додому живими та здоровими».

Разом з тим, як зауважив координатор центру допомоги фронту Олег Пелехатий, «студенти, зібравши кошти в сумі 9 тис. грн, придбали необхідні речі для бійців УНСО, які 10 липня виїхали на схід з метою оборони нашої держави. Зокрема, вони купили рації, ремені та рукавиці».Читайте такожВолонтери передали силам АТО майже 9 тис. бронежилетів - РНБО

Як повідомляв УНІАН, 10 липня з Львівщини на схід в зону антитерористичної операції відправився загін добровольців крайової команди Української націоналістичної самооборони (УНСО).