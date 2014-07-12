За добу в Луганську загинуло троє мирних жителів

Вчора, 11 липня, на території Луганська обстановка залишалася напруженою.

Швидка допомога за минулу добу здійснила 160 виїздів, з них за фактом вогнепальних поранень і травм, отриманих в результаті бойових дій, - 28. Констатовано фактів загибелі мирного населення - 3.

Про це йдеться на офіційному сайті Луганської міськради.

Госпіталізовані постраждалі в результаті бойових дій в Обласну лікарню - 15 осіб, в ЛГМБ № 8 - 7 осіб, в ЛГКМБ № 1 - 3 людини.

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При обстрілі Обласного військового комісаріату та Обласного онкологічного диспансеру постраждало 11 осіб, з них госпіталізовано в Обласну лікарню з важкими пораненнями - 8 осіб, в ЛГМБ № 8 - 3 людини.

О 13.40 надійшло повідомлення про попадання снаряда в житловий будинок по вул. Кірова, 24, загинула жінка похилого віку. На місце виїхали пожежна служба і міська аварійно-рятувальна служба. Рятувальники провели демонтаж зруйнованого залізобетонного огородження балкона в цьому будинку.