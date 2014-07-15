У МЗС кажуть, що українців немає серед загиблих і постраждалих у московському метро
17:03, 15 липня 2014Політика
0 0
За попередньою інформацією громадян України серед постраждалих у московському метро немає.
REUTERS
Про це повідомив на брифінгу у вівторок заступник директора департаменту інформаційної політики МЗС Василь Зварич.
Читайте такожКількість загиблих в аварії у московському метро зросла до 15 - чиновник
"За тією інформацією, яку ми отримали від посольства, громадян України серед загиблих та постраждалих в результаті аварії у московському метро не виявлено", передає Українська правда.
Він також додав, що дані про можливу присутність українців на місці інциденту уточнюються.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter