У МЗС кажуть, що українців немає серед загиблих і постраждалих у московському метро

Про це повідомив на брифінгу у вівторок заступник директора департаменту інформаційної політики МЗС Василь Зварич.

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"За тією інформацією, яку ми отримали від посольства, громадян України серед загиблих та постраждалих в результаті аварії у московському метро не виявлено", передає Українська правда.

Він також додав, що дані про можливу присутність українців на місці інциденту уточнюються.