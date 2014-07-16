Порошенко нагородив військовослужбовців, які відзначилися під час проведення АТО

Президент України Петро Порошенко підписав Указ № 593/2014 «Про відзначення державними нагородами України» військовослужбовців, які відзначилися під час проведення антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях.

За особисту мужність, героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України нагородами відзначено службовців Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Читайте такожПорошенко роздав державні нагороди військовим в зоні АТО Герої удостоєні орденів Богдана Хмельницького II, III ступеня; орденів «За мужність» І, ІІІ ступеня; орденів Данила Галицького, медалями «За військову службу Україні» та «Захиснику Вітчизни». Частина військовослужбовців нагороджені посмертно

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