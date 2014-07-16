Українські військові розповіли про критичне становище військовослужбовців у районі Ізвариного

Про це повідомляє Informator, який зв'язався по телефону з одним з командирів бригади. У бійців закінчуються боєприпаси і харчі, самостійно прорватися з оточення вони не можуть. За словами офіцера, бойовики методично розстрілюють українських військових з артилерії і установок залпового вогню.

Становище критичне, бійці не впевнені, що зможуть протриматися до ранку. Те ж саме говорить ще один офіцер 72-ї механізованої бригади, який у телефонному інтерв'ю "Еспресо.TV" розповів про критичне становище оточених бійців.Читайте такожПоблизу Ізвариного обстріляли українських військових, восьмеро загиблих - ЗМІ

Військові зазначають, що терористи б'ють з боку кордону, але невідомо, з чиєї території - української чи російської. Бойовики ведуть обстріл "Градами", гарматами і мінометами, кілька бійців підірвалися на фугасах. Над українцями постійно літають літаки.

Станом на 00.10 16 липня терористи припинили обстріл позицій 72-ї механізованої бригади. Але військові чують, що бої йдуть неподалік від нього - обстрілюють 79-ю аеромобільну бригаду, яка також знаходиться в оточенні. Крім того, бойовики оточили військовослужбовців 24-ї механізованої бригади, яка вже понесла важкі втрати в районі Зеленополья 11 липня.

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"Про те, що ми відрізані, ми дізналися тільки сьогодні від командира батальйону. А командира бригади я взагалі бачив усього кілька разів два місяці тому", - повідомив по телефону офіцер.

Прес-секретар Антитерористичного Центру Владислав Селезньов, у свою чергу, сказав, що командування знає про тяжке становище оточених частин і робить все можливе для їх порятунку, повідомляє ТСН.

За словами Селезньова, транспортник ВПС України, збитий терористами 15 липня, був частиною плану з порятунку заблокованих мотострільців. "Ми вважаємо цих хлопців героями, ми не забули про них і робимо все, що в наших силах для того, щоб їм допомогти", - заявив Владислав Селезньов.