У чотирьох звільнених від терористів містах Донеччини відновлено мовлення українських каналів

13:50, 16 липня 2014
Політика
0 0

У чотирьох звільнених від бойовиків містах Донецької області відновлено мовлення українських телеканалів.

У Слов’янську, Краматорську, Артемівську та Костянтинівці відновлено мовлення українських каналів / rusbase.vc

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Включено мовлення українських телеканалів у містах Слов’янськ, Краматорськ, Артемівськ та Костянтинівка», - зазначив він.

«У звільнених містах особлива увага приділяється відновленню та підготовці до навчального року шкіл та вишів», - додав Лисенко.

5-6 липня українські силовики звільнили від терористів Слов’янськ, Краматорськ, Артемівськ та Костянтинівку. У даний час у цих містах триває відновлення життєдіяльності та інфраструктури.

Читайте такожНа Донбасі виявили 72 провайдери, які незаконно транслюють російські телеканали Як повідомляв УНІАН, вчора стало відомо, що в Донецьку було припинено мовлення усіх українських телеканалів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter