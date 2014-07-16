У чотирьох звільнених від терористів містах Донеччини відновлено мовлення українських каналів

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Включено мовлення українських телеканалів у містах Слов’янськ, Краматорськ, Артемівськ та Костянтинівка», - зазначив він.

«У звільнених містах особлива увага приділяється відновленню та підготовці до навчального року шкіл та вишів», - додав Лисенко.

5-6 липня українські силовики звільнили від терористів Слов’янськ, Краматорськ, Артемівськ та Костянтинівку. У даний час у цих містах триває відновлення життєдіяльності та інфраструктури.

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