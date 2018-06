Засідання Європейської Ради відклали до вечора, можливо, воно триватиме всю ніч

Про це на своїй сторінці в Твіттері написав прем’єр-міністр Фінляндії Олександр Стубб.

„Початок Європейської Ради відкладено до 20.00. Це – не кращий початок. Виглядає так, щоб буде на всю ніч”, - вважає Стубб.

The start of the #EUCO postponed to 20.00. Not the best of starts. Looks like an all-nighter.