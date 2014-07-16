Засідання Європейської Ради відклали до вечора, можливо, воно триватиме всю ніч

Про це на своїй сторінці в Твіттері написав прем’єр-міністр Фінляндії Олександр Стубб.

„Початок Європейської Ради відкладено до 20.00. Це – не кращий початок. Виглядає так, щоб буде на всю ніч”, - вважає Стубб.