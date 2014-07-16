Засідання Європейської Ради відклали до вечора, можливо, воно триватиме всю ніч
15:07, 16 липня 2014Політика
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Початок засідання Європейської Ради відкладається до восьмої години вечора середи, це дає підстави вважати, що воно буде тривати всю ніч.
Початок засідання відклали / @jduch
Про це на своїй сторінці в Твіттері написав прем’єр-міністр Фінляндії Олександр Стубб.
„Початок Європейської Ради відкладено до 20.00. Це – не кращий початок. Виглядає так, щоб буде на всю ніч”, - вважає Стубб.
The start of the #EUCO postponed to 20.00. Not the best of starts. Looks like an all-nighter.
— Alexander Stubb (@alexstubb) July 16, 2014
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