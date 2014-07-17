За добу бойових дій у Луганську постраждали 8 мирних жителів, зруйновано 22 будинки

Як повідомили УНІАН у міському антикризовому центрі, вчора «швидкою допомогою» здійснено 121 виїзд, із них 8 - за фактом поранень і травм мирного населення, отриманих внаслідок бойових дій. Інформація про загиблих не надходила.

Під артилерійський обстріл потрапили кілька територій міста. В результаті зафіксовано пошкодження 22 житлових будинків і об'єктів.

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Також за добу в місті сталося 10 пожеж.

Обстріл міста як і раніше є головною причиною пошкоджень і аварійних відключень систем життєзабезпечення обласного центру, зазначають у антикризовому центрі. Зокрема, відключено від енергопостачання 5956 абонентів у Кам‘янобродському, Ленінському й частково в Жовтневому районах. Через учорашній обстріл без води залишилися 7 тис. абонентів у Кам‘янобродському районі.