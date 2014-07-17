Головнокомандувач НАТО в Європі стурбований обстрілом України «Градами» з Росії

Про це Брідлав написав на своїй сторінці у Twitter.

"Я глибоко стурбований останнім відео, яке з'явилося, щоб показати втягнення Росії у воєнні дії проти України", - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, в Інтернеті з'явилося відео з міста Гукове Ростовської області, яке виклали в сервіс YouTube місцеві жителі. На ньому видно, як установки "Град", розміщені в Росії, обстрілюють українську територію.