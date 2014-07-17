Порошенко назвав авіакатастрофу Боїнг-777 над Донеччиною терактом
20:32, 17 липня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко називає збиття малазійського літака терористичним актом.
REUTERS
Про це він сказав під час зустрічі з лідерами фракцій і груп парламенту.
За його словами, він щойно завершив телефонну розмову з прем'єр-міністром Голландії та висловив співчуття через цю трагедію
Читайте такожПорошенко ініціює міжнародну комісію з розслідування катастрофи Боїнга-777 на ДонеччиніПорошенко повідомив, що запросив від імені українського народу голландських експертів до прозорого і всебічного розслідування цього терористичного акту.
“Хочу звернути вашу увагу, що ми це називаємо не інцидентом, не катастрофою, а терористичним актом”, - сказав Порошенко.
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