Порошенко назвав авіакатастрофу Боїнг-777 над Донеччиною терактом

Про це він сказав під час зустрічі з лідерами фракцій і груп парламенту.

За його словами, він щойно завершив телефонну розмову з прем'єр-міністром Голландії та висловив співчуття через цю трагедію

Читайте такожПорошенко ініціює міжнародну комісію з розслідування катастрофи Боїнга-777 на ДонеччиніПорошенко повідомив, що запросив від імені українського народу голландських експертів до прозорого і всебічного розслідування цього терористичного акту.

“Хочу звернути вашу увагу, що ми це називаємо не інцидентом, не катастрофою, а терористичним актом”, - сказав Порошенко.