Порошенко висловив співчуття родинам загиблих у катастрофі літака на Донбасі

Президент України висловив упевненість, що винні у цій трагедії будуть притягнуті до відповідальності.

«Я глибоко шокований цією жахливою трагедією, що сталася з авіалайнером «Малайзійських авіаліній» над Україною і призвела до численних людських жертв», - заявив Президент України.

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову із Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, в ході якої повідомив про обставини падіння на території Донецької області літака Малайзійських авіаліній, що прямував за маршрутом Амстердам – Куала-Лумпур.

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Президент повідомив, що за останні дні це вже третій трагічний випадок після того, як з російської території було збито літаки АН-26 та СУ-25 Збройних Сил України. Він також повідомив, що доручив створити Державну комісію з розслідування цього інциденту і запросив долучити до її роботи фахівців з Нідерландів та Комісії IKAO.

У відповідь Рютте подякував Порошенку за швидке реагування та висловив готовність направити голландських фахівців для спільного розслідування причин та обставин трагедії та запевнив у підтримці дій Президента України.