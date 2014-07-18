В Амстердамі шоковані люди чекають списків загиблих, а прем'єр країни перервав відпустку

В Амстердамі - шок та горе. До аеропорту, звідки в обід злетів злощасний "Боїнг", сходяться родичі загиблих. Журналісти чекають офіційних пояснень від авіаперевізників, а прем'єр країни перервав відпустку, йдеться в сюжеті ТСН. Ніч.

Як розповів ТСН житель нідерландської столиці Давид Жлобинський, аеропорт "Скіпхолл" працює в звичайному режимі, рейси не скасовували. Сюди в цю ніч приїжджає дуже багато журналістів, але всіх відправляють в готель "Самсам", де буде організований кризовий центр.

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В аеропорт кілька годин тому приїжджали родичі пасажирів, які летіли тим злощасним рейсом. Для них спеціально організували простір в кафе в аеропорту, де вони могли отримати всю інформацію.

Також пан Жлобинський повідомив, що список пасажирів рейсу ще не оприлюднювали, тому сказати, хто летів, поки складно. За попередніми даними, які дає місцеве турагентсво, на борту були до 22 голландців, 23 американця, 9 британців і 4 француза, але це дані лише одного турагентсва, постраждалих набагато більше.

Відео ТСН

Крім того, влада відкрили телефонну лінію, куди родичі можуть дзвонити і отримувати інформацію.

Марк Рютте, прем'єр-міністр Нідерландів був на канікулах, але перервав свою відпустку.

Як вже раніше повідомлялося, Путін вважає Україну винною в авіакатастрофі Boeng-777.