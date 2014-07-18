Україна надасть ООН докази причетності Росії до катастрофи Boeing-777
12:22, 18 липня 2014Політика
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Постійний представник України в Раді безпеки ООН Юрій Сергєєв заявляє, що на сьогоднішньому засіданні Ради безпеки у зв'язку з падінням малайзійського літака Boeing-777 в Донецькій області Україна надасть докази причетності РФ до катастрофи літака.
Україна надасть ООН докази причетності РФ до катастрофи / REUTERS
Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.
Ukraine will present the evidence of Russian military involvement into the Boeing crash. This crime should be fully investigated.
— Yuriy Sergeyev (@Yuriy_Sergeyev) July 17, 2014
«Україна надасть докази російської військової причетності до аварії Boeing. Цей злочин має бути повністю розслідуваний», - написав він.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 липня, відбудеться екстрене засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з падінням малайзійського літака Boeing-777 в Донецькій області. Засідання відбудеться за запитом Великобританії і почнеться о 17.00 за київським часом.
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