США знову закликали Росію вжити негайних заходів, щоб знизити напругу в Україні
01:51, 20 липня 2014Політика
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Державний секретар США Джон Керрі у телефонній розмові з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим закликав Росію вжити негайних заходів, щоб знизити напруженість в Україні.
Reuters
Про це на своій сторінці у Твіттері повідомляє Державний департамент США.
Читайте такожЛавров пообіцяв, що РФ не вилучатиме "чорні ящики" з малазійського лайнера"У телефонній розмові з міністром закордонних справ Лавровим, Керрі закликав Росію вжити негайних та чітких заходів по зниженню напруженості в Україні", - говориться в повідомленні.
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