У Луганській області в напрямку Росії рухається колона бронетехніки - Права справа

Про це кореспонденту УНІАН заявив голова громадської організації - Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгірьов. За його словами, цю інформацію йому передають безпосередньо з місць події члени його громадської організації та місцеві жителі, які є очевидцями того, що відбувається.

Читайте такожКерівництво "ЛНР" покинуло Луганськ, місто контролюють польові командири - Права справа«Зафіксовано рух колони бронетехніки, близько 20 одиниць, яка направляється назад в Росію через місто Червонопартизанськ Свердловського району Луганської області», - сказав Снєгірьов.

Він зазначив, що пов'язує цей відхід з катастрофою малайзійського літака «Боїнг-777».