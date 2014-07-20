Росія не вийде сухою з води - австралійський прем'єр

Учасники заходу вшанували пам‘ять шістьох загиблих пасажирів збитого “Боїнга”, які сьогодні мали бути поміж них. Однією з жертв авіакатастрофи став колишній голова Міжнародного товариства з питань СНІДу Юп Ланґе, повідомляє Euronews.

На злощасному рейсі MH17 було 28 громадян Австралії. Країна внесла до Ради Безпеки ООН проект резолюції, в якій наполягає на тому, що “лайнер був збитий”, і що “причетні до інциденту мають бути притягнуті до відповідальності”.

Австралійський прем‘єр Тоні Абботт гостро висловився щодо позиції Росії:

Читайте такожАвстралія подала до РБ ООН проект резолюції, що засуджує збиття Boeing-777“Вчора у розмові з російським міністром торгівлі я чітко і прозоро висловив своє незадоволення ситуацією. Йдеться про територію підконтрольну Росії, про бойовиків, яких підтримує Росія і про зброю, яка, вочевидь, теж надійшла з Росії. Тому Росії не вдасться вийти сухою з води”.

Раніше Тоні Абботт заявляв, що може відкликати запрошення російського президента Путіна на саміт Великої двадцятки в австралійському Брісбені, що відбудеться у листопаді.

У неділю прем‘єр взяв участь у прощальному молебні за загиблими у сіднейському соборі Пресвятої Діви Марії.