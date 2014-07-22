Голові Дніпропетровської облради Удоду оголошено про підозру у зв'язку з подіями біля ОДА 26 січня



Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, слідчі ще остаточно не визначили кваліфікацію статті, оскільки слідчі дії тривають.

"Йде слідство. Остаточна кваліфікація статті поки що не визначена", - заявили в прес-службі відомства.

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Як повідомляв УНІАН, 26 січня під час мирної акції біля стін Дніпропетровської ОДА відбулися сутички між активістами Майдану і ”тітушками”. В результаті близько 30 активістів, 7 журналістів і 27 співробітників міліції дістали травм. Як встановило слідство, ”тітушки” переховувалися в будівлі облдержадміністрації.

Раніше в прокуратурі заявляли, що про підозру в здійсненні кримінального злочину, передбаченого ст. 293 Кримінального кодекси України, оголошено трьом активним учасникам цих дій, зокрема одному організатору.