До Харкова прибув потяг з тілами загиблих під час авіакатастрофи "Боїнг-777"

Як передає кореспондент УНІАН, об 11.20 потяг з 4 вагонами-рефрижераторами та одним причепним вагоном прибув на станцію. Після цього вагони-рефрижератори з тілами перечеплять до іншого тепловоза та доправлять на територію “Заводу імені Малишева”, до якого від станції Балашовка існує окрема залізнична колія.Читайте такожРятувальники завершили пошук тіл загиблих в катастрофі Boeing-777

В ці хвилини на залізничній гілці, яка веде до заводу, чергують працівники міліції, начальник залізничної станції “Балашовка”, представники залізниці та “Заводу імені Малишева”.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня близько 17.00 за київським часом авіалайнер Боїнг-777 компанії Malaysia Airlines був збитий російськими бойовиками, ймовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук». За інформацією авіакомпанії, на борту було 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.Читайте такожУ Харкові потяг із тілами загиблих пасажирів «Боїнга» відправлять на «Завод імені Малишева»

На місці аварії було знайдено 282 тіла і 87 фрагментів, які належать 16 тілам загиблих людей. Бойовики перешкоджали доступу до місця аварії. Увечері 21 липня потяг з тілами загиблих внаслідок трагедії літака вирушив з Тореза Донецької області у напрямку Харкова через Донецьк.