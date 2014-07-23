Представник президента у ВР: з поданням Угоди про асоціацію на ратифікацію зволікає Кабмін

Як передає кореспондент УНІАН, про це Князевич сказав на засіданні парламенту.

“Зважаючи на внутрішньодержавні процедури, президент України офіційно звернувся до уряду негайно внести до президента пакет необхідних документів і узгоджений з ЄС для того, щоб він офіційно, відповідно до Конституції, міг подати його до парламенту для подальшої ратифікації”, - сказав Князевич.

“Але до цього часу такий пакет не надійшов з боку уряду до президента України”, - наголосив він.Читайте такожКиїв отримав перелік потенційних для Росії ризиків від Угоди про асоціацію

Князевич додав, що недавно була озвучена позиція Кабміну, що “разом з пакетом про ратифікацію уряд готує план національної імплементації відповідної угоди і пропонує разом з ратифікаційним пакетом, щоб президент вніс і імплементаційний пакет до парламенту”.

Князевич підкреслив, що до того часу, доки від уряду не надійдуть відповідні документи, перекладати відповідальність на президента некоректно.

«І я б сказав, несолідно в рамках цього залу (сесійної зали ВР — УНІАН)”, - додав він.

Князевич зазначив, що народних депутатів можна зрозуміти, оскільки, по суті, в країні розпочалася виборча кампанія, але, за його словами, “не треба з хворої голови на здорову перекладати те, що не перекладається”.Читайте такожКлімкін: Ратифікація Асоціації та консультації щодо її імплементації з РФ та ЄС - незалежні процеси

Як повідомляв УНІАН, фракція “Батьківщина” сьогодні вкотре вимагала від президента України негайно внести на ратифікацію до ВР Угоду про асоціацію з ЄС.

27 червня в Брюсселі Україна і ЄС підписали Угоду про асоціацію.

Для набуття чинності угоду мають ратифікувати Верховна Рада України, Європарламент, а також всі країн-члени ЄС.

На сьогодні документ ратифікували парламенти Румунії, Литви і Латвії.