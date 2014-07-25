США мають свідчення, що Росія веде артобстріл зі своєї території

03:30, 25 липня 2014
Політика
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США має свідчення, що Росія веде артилерійський вогонь зі своєї території

армія Росія

Про це заявила представник держдепартаменту США Марі Харф, повідомляє  РИА Новости.

"У нас є свідчення, що Росія веде артилерійський вогонь зі своєї території, щоб атакувати позиції українських військових", - заявила Харф.

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Крім того, Держдеп стверджує, що РФ планує передати терористам потужніші РСЗВ (реактивні системи залпового вогню, ред.).

"У нас є дані, що Росія збирається поставити нові, більш потужні системи залпового вогню", - сказала вона.

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