США мають свідчення, що Росія веде артобстріл зі своєї території

Про це заявила представник держдепартаменту США Марі Харф, повідомляє РИА Новости.

"У нас є свідчення, що Росія веде артилерійський вогонь зі своєї території, щоб атакувати позиції українських військових", - заявила Харф.

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Крім того, Держдеп стверджує, що РФ планує передати терористам потужніші РСЗВ (реактивні системи залпового вогню, ред.).

"У нас є дані, що Росія збирається поставити нові, більш потужні системи залпового вогню", - сказала вона.