США мають свідчення, що Росія веде артобстріл зі своєї території
03:30, 25 липня 2014Політика
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США має свідчення, що Росія веде артилерійський вогонь зі своєї території
США мають свідчення, що Росія веде артобстріл зі своєї території
Про це заявила представник держдепартаменту США Марі Харф, повідомляє РИА Новости.
"У нас є свідчення, що Росія веде артилерійський вогонь зі своєї території, щоб атакувати позиції українських військових", - заявила Харф.
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Крім того, Держдеп стверджує, що РФ планує передати терористам потужніші РСЗВ (реактивні системи залпового вогню, ред.).
"У нас є дані, що Росія збирається поставити нові, більш потужні системи залпового вогню", - сказала вона.
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