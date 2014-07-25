Українська діаспора закликає G-20 запросити на саміт Порошенка замість Путіна

Як повідомили УНІАН в СКУ, Чолій висловив співчуття у зв’язку із загибеллю близько 30 громадян та жителів Австралії під час малайзійського рейсу MH17.

«Знищення пасажирського авіалайнера, що забрало життя 298 осіб з різних країн світу, повинно стати для міжнародного співтовариства страшним попередженням наслідків примирення з підтримуваним Росією тероризмом та зухвалим порушенням територіальної цілісності незалежної держави», - наголосив він.

Читайте такожКанада ввела нові санкції проти Росії У зв’язку з цим Чолій закликав прем'єр-міністра Австралії попрацювати з «Великою двадцяткою», щоб негайно запровадити проти Росії санкції у цільових галузях (санкції третього рівня); надати військову допомогу Україні, щоб припинити загрозу, яку для міжнародної спільноти становить підтримуваний Росією тероризм у східній Україні; заборонити президенту РФ Владіміру Путіну мати привілей брати участь у саміті «Великої двадцятки» 15-16 листопада у Брісбені (Австралія); запросити президента України Петра Порошенка на цей саміт.

«Якщо провідники «Великої двадцятки» не будуть діяти негайно та рішуче, Росія ще більше посміливішає у своїх подальших загрозах миру і безпеці не лише в Україні, але й у всьому світі, що принесе ще більше страждань і смертей невинних людей», - заявив Чолій.