Протягом одного дня прикордонники виявили три немарковані безпілотники

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, учора на ділянці відділу прикордонної служби «Веселе», що на Харківщині, прикордонники виявили безпілотний літальний апарат без розпізнавальних знаків.

Ще два БПЛА учора ввечері прикордонники збили зі стрілецької зброї поблизу одного із пунктів пропуску на Луганщині. Безпілотники також порушили повітряний простір України та вистежували місця дислокації особового складу та військової техніки біля кордону.

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Таким чином, лише за минулу добу прикордонники виявили та захопили три БПЛА. Усі вони передані для подальшої експертизи Службі безпеки України.