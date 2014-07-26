Яценюк розказав, що Україна може заробляти на ГТС $ 4 млрд

Свої думки він озвучив у ефірі програми "Шустер Live", передає Еспресо.TV.

"У нас є труба. Тільки є проблеми: метал здатний до корозії і якщо вона не постачає газ – перетворюється на металобрухт. Росія з "Південним потоком" хоче обійти Україну і виключити нас як країну транзитера. Будемо качати повітря.

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Розуміючи це, що робити мають люди, які мають сильну позицію щодо Росії? Ми кажемо, що труба залишається держвласністю. Тепер кого нам треба? Нам треба, щоб на трубі був оператор, він так само має мати відсоток держвласності, тобто 51 %. Також нам треба, щоб модернізували її, США і ЄС готові це зробити. Ми будемо не два млрд. доларів на рік заробляти, а чотири. Проста схема", - сказав Яценюк.