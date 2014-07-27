Папа Римський закликав припинити насильство в Україні, від якого гинуть діти

Про це понтифік заявив, виступаючи перед вірянами Католицької церкви і прочанами у Ватикані, згадуючи конфлікти в Україні, Газі та Іраку, передає BBC Україна.

”Зупиніться! Благаю, зупиніться! Я вас прошу від усього серця”, - сказав Франциск.

”Потрібно пам`ятати, що можна все втратити під час війни, але нічого не можна втратити під час миру”, - наголосив понтифік.

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”Найбільше я думаю про дітей, яких позбавляють надії на гідне життя, на майбутнє. Я думаю про дітей, яких убивають, які отримують поранення, залишаються без батьків. Діти втрачають здатність посміхатися”, - додав Папа Римський.

Він підкреслив, що як влада, так і пересічні мешканці ”мають проявити мудрість і рішуче зробити вибір на користь миру”.