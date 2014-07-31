ЄС письмовою процедурою ухвалив рішення щодо третьої фази санкцій проти Росії

Європейський Союз письмовою процедурою ухвалив рішення щодо введення третьої, економічної фази санкцій проти Росії.

Про це у четвер в Брюсселі на брифінгу повідомила представник глави європейської дипломатії Кетрін Ештон Майя Косьянчич.

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„Я можу підтвердити, що ЄС ухвалив письмовою процедурою це рішення, і воно буде опубліковано в Офіційному журналі трохи пізніше сьогодні”, - сказала вона.

За словами Косьянчич, рішення вступить в силу наступного дня після публікації, тобто, санкції почнуть діяти з п’ятниці, 1 серпня. „Якщо рішення буде опубліковано сьогодні, воно вступить в силу завтра”, - наголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, після анексії українського Криму в березні ц.р. і дестабілізації ситуації в Донбасі ЄС застосував до Росії дві фази санкцій. Також ряд санкцій проти РФ ввели США, Японія та Канада.

Світ заговорив про нові санкції після того, як 17 липня авіалайнер «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines було збито над Донецькою областю підтримуваними Росією бойовиками, ймовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук». На борту перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

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29 липня європейські лідери домовилися про запровадження економічних санкції проти Росії. Вони стосуються обмеження доступу російських банків до європейських фінансових ринків, запровадження ембарго на торгівлю зброєю, введення експортних обмежень на товари подвійного використання та обмеження доступу Росії до технологій у нафтовому секторі. Також ЄС ввів санкції проти декількох фізичних осіб.

США 29 липня ввели нові економічні санкції проти РФ у зв’язку з анексією українського Криму Росією й дестабілізацією в Україні. Вони стосуються трьох російських банків – «Банк Москви», «Російський сільськогосподарський банк» і «ВТБ-банк», а також «Об’єднаної суднобудівної корпорації».

Крім того, Канада 29 липня оголосила про введення нових санкцій проти РФ.